За год на Украине объём субсидий на услуги ЖКХ снизился на треть

Киев, , 10:53 — REGNUM В 2018 году объём назначенных субсидий на услуги ЖКХ снизился на 32,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сообщило 22 января информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные службы Госстат.

В денежном выражении объём субсидий 2018 года составил около $96,6 млн. Из них на города приходится более $66,5 млн, а на сёла — около $30 млн.

По состоянию на декабрь 2018 года размер субсидии снизился на 28,2% и составил примерно $25,5.

Всего за субсидией в течение 2018 года обратились 7 471,5 тыс. домохозяйств, что несколько меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине пытаются ускоренно провести монетизацию субсидий. Эксперты считают это попыткой повысить рейтинги нынешней украинской власти перед выборами.

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