Вторник, 22 Января 2019 года
10:53:16 МСК

За год на Украине объём субсидий на услуги ЖКХ снизился на треть

Экономика

За субсидиями обратилось почти 7,5 млн семей

Киев, 22 января 2019, 10:53 — REGNUM  В 2018 году объём назначенных субсидий на услуги ЖКХ снизился на 32,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сообщило 22 января информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные службы Госстат.

В денежном выражении объём субсидий 2018 года составил около $96,6 млн. Из них на города приходится более $66,5 млн, а на сёла — около $30 млн.

По состоянию на декабрь 2018 года размер субсидии снизился на 28,2% и составил примерно $25,5.

Всего за субсидией в течение 2018 года обратились 7 471,5 тыс. домохозяйств, что несколько меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине пытаются ускоренно провести монетизацию субсидий. Эксперты считают это попыткой повысить рейтинги нынешней украинской власти перед выборами.

Читайте также: Украинский политик: монетизация субсидий приурочена к президентским выборам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить