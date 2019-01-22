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Енисейское пароходство планирует отремонтировать 430 судов до навигации

Экономика

Российскому Речному Регистру в зимнюю техническую готовность сдано уже 76 единиц флота

Красноярск, 22 января 2019, 10:46 — REGNUM  Судоремонтные предприятия Енисейского речного пароходства планируют отремонтировать 430 единиц рабочего ядра флота до навигации 2019 года, сообщает 22 января пресс-служба компании.

Основной объём работ предстоит выполнить специалистам Подтесовской и Ермолаевской ремонтно-эксплуатационных баз флота, Красноярского судоремонтного центра. Крупнейшей базой по ремонту судов стала Подтесовская РЭБ, на которой базируется более 300 судов, и будет подготовлено 199 единиц самоходного и несамоходного флота.

В настоящее время специалисты предприятий уже приступили к ремонту на льду и на слипе, который осуществляет подъём речных судов для дефектации и ремонта. На горизонтальной площадке подтесовского слипа одновременно ведутся ремонтные работы на 13 судах различных типов и водоизмещения, на площадках Красноярского судоремонтного центра ремонтируется 20 судов, на Ермолаевской РЭБ идёт подготовка в основном нефтеналивного флота. На сегодняшний день Российскому Речному Регистру в зимнюю техническую готовность сдано уже 76 единиц флота.

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