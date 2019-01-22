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В Казахстане возник профицит бензина — Минэнерго

Экономика

В связи с профицитом бензина снижена нагрузка на НПЗ республики

Астана, 22 января 2019, 10:30 — REGNUM  В Казахстане возникла угроза заполнения всех резервуаров бензином из-за его профицита, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев на заседании правительства, сообщает 22 января агентство «Казинформ».

По словам министра, профицит бензина в Казахстане возник с января 2019 года, поэтому ведомство снизило загрузку нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе стоимость бензина марки АИ-92 на всех автозаправочных станциях (АЗС) Алма-Аты снизилась примерно на 10 тенге (1,75 рубля). В настоящее время стоимость одного литра бензина составляет от 45 до 152 тенге (от 25,43 до 26,66 рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате снизилась стоимость бензина марки АИ-92

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Экономика Казахстана
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