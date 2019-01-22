«Сибкабель» в 2018 году нарастил объём производства шахтных кабелей на 20%

Томск, , 10:22 — REGNUM Специалисты томского «Сибкабеля» в 2018 году произвели более 1000 километров шахтных и экскаваторных кабелей, что на 20% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На заводе отметили, что ключевыми потребителями указанных типов кабелей являются крупнейшие добывающие компании России и стран СНГ.

Также «Сибкабель» совместно томским научным кабельным институтом (НИКИ) один из первых в стране разработал и выпустил шахтный кабель по новым требованиям Ростехнадзора. В соответствии с ними, кабель, который питает передвижные машины и механизмы, должен быть автоматически обесточен при нарушении целостности оболочки. Раньше это происходило в случае повреждения изоляции и возникновения риска короткого замыкания.

Отмечается, что новые конструкции кабеля были разработаны и внедрены в производство в рамках программы импортозамещения.

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