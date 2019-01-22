Названы самые востребованные профессии 2018 года в России

Москва, , 10:11 — REGNUM По итогам 2018 года самыми востребованными в России стали профессии в сфере образования и бухгалтерского учета, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, ссылаясь на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.

Так, в прошлом году больше всего работодатели искали бухгалтеров — почти 131 тыс. вакансий, тогда как в 2017 году было размещено около 101 тыс. вакансий.

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На втором месте — вакансии педагогов профессионального обучения, профобразования и дополнительного профобразования (100,8 тыс., в 2017 году — 114 тыс.), далее идут вакансии педагогов дошкольного образования — 96,1 тыс., в 2017 году — 135,8 тыс., передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году больше всего будут востребованы рабочие специальности. Также специалисты обращают внимание на рост спроса на водителей, продавцов-консультантов, курьеров, а также менеджеров по продажам в сфере b2b.

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