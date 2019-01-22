Стоит ли открывать вклады в российских банках: мнение эксперта

Москва, , 10:09 — REGNUM На сегодняшний день вклады населения в банках являются основным видом инвестирования в России. Так заведено ещё с советских времён. «Храните деньги в сберегательной кассе» — учили граждан в одном из советских фильмов. И действительно, в настоящее время в РФ одна из самых высоких ставок по вкладам, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

«Разные банки предлагают 4−7% годовых на рублевый вклад, ссылаясь на инфляцию в 4,3% и гарантируя страховые выплаты в 1,4 млн руб. И при таких раскладах, вклад действительно является хорошим банковским продуктом для сохранения средств. Но действительно ли всё так красиво, как рассказывают», — задается вопросом эксперт.

Инфляция в 4,3% как «средняя температура по больнице», ведь есть продукты, входящие в потребительскую корзину населения, на которые годовое изменение цен переваливает и за 10%, а если взять в расчёт бензин, то изменения за 2018 год составили порядка 14%. И эти значения уже не покрываются теми процентами, которые предлагает банк по рублевому вкладу.

«Альтернативой рублевому вкладу является валюта. Если взять, для примера, всё тот же 2018 год, то курс доллара вырос почти на 18% (с 58 до 69 рублей). Но хранить валюту дома или в банке — выбор уже индивидуальный. С одной стороны, есть валютные вклады, которые, помимо курсовой разницы, дают ещё 1−3% по вкладу. С другой стороны, существуют опасение по поводу новых санкций и возможный запрет на долларовые операции банков», — пояснил Ершов.

Есть и третий вариант хранения валюты — биржа. Но здесь надо понимать, что делать и ради чего. Нужно быть финансово грамотным человеком, чтобы работать на бирже самостоятельно, не прибегая к помощи всё тех же банков, так как их основная цель — их прибыль.

«Резюмируя, стоит отметить, что между валютой и банковским вкладом выбор остаётся за первым вариантом, так как стабильно из года в год курс доллара и евро относительно рубля растёт. Но при этом одна мудрость гласит — «не храните яйца в одной корзине», поэтому с целью сохранения своих средств можно рекомендовать только одно — использовать как можно больше активов, в независимости от того, какую сумму сохранять. Работать по принципу ЦБ РФ — что покупает регулятор, то нужно покупать и простым гражданам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 22 января СМИ писали, что аналитик брокерской компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин считает, что сейчас жителям России не нужно менять рубли на доллары и евро. По его мнению, гораздо эффективнее открыть вклад в банке.