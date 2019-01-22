Названа причина приостановки операций по некоторым депозитам в Мособлбанке

Москва, , 09:58 — REGNUM Мособлбанк, находящийся на 20 месте по размеру активов среди российских банков, проводит верификацию вкладов физических лиц, оформленных до начала процедуры санации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации, комментируя информацию СМИ о приостановке проведения операций по некоторым депозитам и связанным с ними счетам.

«Приостановка проведения операций … обусловлена тем, что Мособлбанк находится в процессе финансового оздоровления и проводит верификацию вкладов физлиц, оформленных до начала процедуры санации», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что банк пытается «исключить возможность недобросовестных действий со стороны третьих лиц», поэтому этот процесс необходим.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что некоторые клиенты Мособлбанка столкнулись с проблемами. Тем, кто открыл пятилетние депозиты в 2014 г., кредитная организация не разрешает пополнять и забирать средства с подошедших к концу вкладов без предоставления полного пакета оригинальных документов.