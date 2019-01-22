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Товарооборот между ФРГ и Узбекистаном в 2018 году составил 700 млн евро

Экономика

Узбекистан и ФРГ намерены довести двусторонний товарооборот до 1 миллиарда евро

Ташкент, 22 января 2019, 09:46 — REGNUM  По итогам 2018 года двусторонний узбекско-германский товарооборот превысил 700 миллионов евро, сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана, освещая визит президента республики Мирзиёева в ФРГ.

МИД отмечает, что Германия является одним из ключевых партнеров Узбекистана в области технологий и инвестиций, между странами действует режим наибольшего благоприятствования в торговле.

«На переговорах подчеркнуто наличие всех возможностей для роста этого показателя до 1 миллиарда евро и обсуждены перспективные направления сотрудничества в этой сфере», говорится в сообщении.

В Узбекистане осуществляют деятельность 132 предприятия с участием инвесторов из Германии, включая 33 предприятия со стопроцентным немецким капиталом, представительства 31 фирмы и компании. Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан установлены корреспондентские связи с 57 немецкими банками. В Ташкенте функционирует отделение «Дойче-банка».

Наглядным примером взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества является успешная реализация в Узбекистане масштабных проектов с немецкими концернами мирового уровня. Налажено производство современных грузовых автомобилей совместно с концерном «MAN», сельскохозяйственной техники — с «CLAAS» и «Lemken», строительных материалов — с «Knauf», кабельно-проводниковой продукции — с «Deutsche Kabel». При участии немецких специалистов осуществляется электрификация железнодорожного участка «Карши-Термез».

В ходе визита президента достигнуты договоренности о реализации взаимовыгодных совместных проектов в области торговли, промышленности, газохимической, строительной отраслях, расширении финансово-технического содействия и обмена опытом, говорится в сообщении.

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Внешняя политика Узбекистана
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