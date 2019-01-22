Должники в России стали чаще объявлять себя банкротами

Москва, , 09:06 — REGNUM В России в 2018 году должники стали чаще пользоваться процедурой банкротства. Количество граждан и ИП в отношении, которых введена процедура банкротства или реализация имущества выросло на 47% по сравнению с 2017 годом с 29,8 до 44 тыс. человек. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным на 1 января 2019 года к потенциальным банкротам отнесены порядка 748,2 тыс. граждан или 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,68 млн рублей По сравнению с 2017 годом количество потенциальных банкротов выросло на 6%.

Больше всего банкротов потенциальных зафиксировано в Ингушетии — 3,3%, Бурятии — 2,4%, Магаданской обл. — 2,4%, Карачаево-Черкесии — 2,3% и в Якутии — 2,2%.

Самая высокая доля граждан, попадающих под действие Закона о банкротстве проживает в Москве — 125,9 тыс. человек., Санкт-Петербурге и области — 46,3 тыс., в Краснодарском крае — 32,6 тыс.

Долг потенциальных банкротов в России вырос до 37 млрд рублей

Больше всего банкротов потенциальных зафиксировано в Чечне и Ненецком АО — по 0,4%, на Алтае — 0,7%, в Удмуртии и Алтайском крае — 0,8%.

Самая низкая доля граждан, попадающих под действие Закона о банкротстве, отмечена в Ненецком АО — 63 человека, на Чукотке — 160, в Чечне — 592 и на Алтае — 714 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года процедуру банкротства в России начали более 30 тыс. человек, это на 47% превысило показатель аналогичного периода 2017 года.

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