В 2019 году ростовские власти купят троллейбусы и электробусы

Ростов-на-Дону, , 08:56 — REGNUM Ростовские власти принимаются за обновление электротранспорта донской столицы. Как сообщает пресс-служба донского губернатора, в текущем году будет приобретено 20 единиц транспорта — троллейбусы и электробусы, передаёт ИА REGNUM 22 января.

По уточнённой информации, 10 троллейбусов областной центр уже получил, их можно увидеть на маршрутах в ближайшее время. До конца 2019 года ростовские чиновники обещают восстановить троллейбусное движение по маршрутам № 7, 10, 14, 17.

«Тема развития городской транспортной системы по-прежнему должна оставаться на контроле муниципалитета. И речь не только о приобретении нового транспорта, но и о комплексной системе транспортного обслуживания: достаточном количестве автобусов, троллейбусов и остановок, комфорте пассажиров во время поездок. Вопрос надо мониторить постоянно, чтобы успевать реагировать на изменяющуюся ситуацию», — поручил городским властям глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года ростовский электротранспорт был передан новому управленцу. Генеральным директором МУП «Ростовская Транспортная Компания», которое занимается трамвайными и троллейбусными перевозками, а также будет эксплуатировать электробус, стал Николай Сидоров.

Читайте также: «Ржавый хлам» — в Ростов-на-Дону везут троллейбусы из Москвы

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возобновить троллейбусное движение в Ростове-на-Дону в полном объёме власти обещали в сентябре 2018 года. Также сообщалось, что до конца прошлого года по транспортным артериям города-миллионника начнут курсировать 14 троллейбусов из Москвы.

Ещё по теме: В Ростове-на-Дону начали обновлять троллейбусный парк

Выживет ли ростовский троллейбус?

В 2017 году слухи об уничтожении троллейбуса в Ростове-на-Дону развеял донской губернатор. Он заявил, что экологически чистый вид транспорта будет жить.

«Никто троллейбусы не уберёт, просто мы начали работу по повышению эффективности работы этого транспорта, замене и наведению порядка с контактными линиями», — сказал два года назад Голубев.