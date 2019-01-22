В 2018 году стоимость железнодорожных билетов в Казахстане выросла на 7%

Астана, , 08:58 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года доход от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в Казахстане составил 94,2 млрд тенге ($249 млн), что на 28% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Об этом 22 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

В 2018 году отмечается высокий рост прибыли. За отчетный период в 2017 году доход сократился на 6,6%. По итогам 2018 года стоимость железнодорожных билетов выросла на 7,4%. В 2017 году цены на билеты выросли всего на 0,8%, а в 2016 — на 14,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года услугами железнодорожного транспорта в Казахстане воспользовались 20,8 млн человек, что на 1% больше, чем годом ранее.

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