«Омск Карбон Групп» готовит к запуску завод в Белоруссии

Омск, , 08:43 — REGNUM Специалисты «Омск Карбон Групп» устанавливают современную систему автоматического контроля промышленных выбросов на заводе в Могилёве (Белоруссия) в рамках подготовки к запуску нового предприятия по производству техуглерода, сообщила пресс-служба предприятия.

По словам председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедкова, устанавливаемая система позволит осуществлять мониторинг выбросов и контролировать ситуацию с их превышением, а также оперативно принимать соответствующие меры.

В свою очередь, генеральный директор компании «Омсктехуглерод» Алексей Поддубняк сообщил, что на реализацию проекта предприятие выделило свыше €130 млн.

«Основным потребителем нашего техуглерода будет ОАО «Белшина» — флагман белорусской промышленности. «Омск Карбон Могилев» планирует производить более 200 тыс. тонн продукции в год, часть стратегически важного сырья пойдет на экспорт. На заводе при полной его загрузке будут работать 400 специалистов, еще около 4 тыс. рабочих мест будет создано в смежных отраслях», — пояснил Поддубняк.

Отмечается также, что белорусские власти с первых дней поддерживают проект российского инвестора, помогая в запуске предприятия. Ожидается, что первый технологический поток завода по графику начнет работу весной 2019 года.

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