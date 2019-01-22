За 11 месяцев пассажирооборот на железных дорога Казахстана вырос на 3%

Астана, , 08:45 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года железнодорожным транспортом в Казахстане было перевезено 20,8 млн человек, что на 1% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Об этом 22 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период пассажирооборот вырос на 3%, до 17 млрд пассажиро-километров. В Астане услугами железнодорожного транспорта воспользовались 7,1 млн человек, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Это является самым высоким показателем среди регионов Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году АО «Пассажирские перевозки» обслужили в Казахстане 17,719 млн пассажиров, что на 2,9% меньше, чем в 2017 году.

Читайте также: В I квартале пассажирооборот на железных дорогах Казахстана вырос на 7,8%

Читайте ранее в этом сюжете: Число пассажиров поездов в Казахстане за год уменьшилась на 3%