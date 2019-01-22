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General Motors снимает с производства Chevrolet Aveo

Экономика

К закрытию готовятся восемь заводов автоконцерна

General Motors снимает с производства Chevrolet Aveo
Charles01
Автомобиль Chevrolet Aveo

Детройт, США, 22 января 2019, 08:22 — REGNUM  Компания General Motors снимает с конвейера хэтчбеки и седаны, которые перестали пользоваться спросом. Речь, в частности, об автомобиле Aveo/Sonic, передаёт 22 января издание «Car. Ru».

Причиной такого решения, отмечает издание, является закрытие восьми автозаводов GM, часть из которых находится в Соединенных Штатах. Предпринимаемые меры, по мнению руководства автоконцерна, должны оживить ситуацию: освободившиеся ресурсы будут вкладываться в разработку и производство более перспективных моделей.

Chevrolet Aveo/Sonic начал выпускаться в 2010 году. Машина получила широкое распространение, продавалась как в Европе, так и в России. Официального комментария компании в связи с завершением производства автомобиля пока не поступало.

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