Недалеко от Белого дома госслужащие выстроились в очереди за едой

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM В Вашингтоне невдалеке от Белого дома и Капитолия открылась столовая, раздающая бесплатную горячую пищу для работников федерального правительства США, передает телеканал ABC News.

Отмечается, что сотни обескураженных людей выстраиваются в очереди за сэндвичами, тарелкой фалафеля, а также миской овощного супа. Организаторы раздачи пищи сообщили, что в первые дни работы количество нуждающихся в еде госслужащих вдвое превысило ожидаемый поток людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2018 года началась частичная приостановка работы правительства США. Правительственный кризис начался после того, как президенту США Дональду Трампу не удалось согласовать федеральный бюджет из-за сумм на строительство «стены Трампа» на южной границе государства.

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