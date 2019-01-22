В Иркутске обсуждают создание троллейбусной линии по Академическому мосту

Иркутск, , 07:39 — REGNUM Учёные транспортной лаборатории Иркутского национального исследовательского технического университета принимают участие в создании комплексной схемы обслуживания населения Иркутска общественным транспортом. В частности, речь идёт о троллейбусном движении по Академическому мосту и организации новых трамвайных и автобусных маршрутов, сообщила пресс-служба вуза.

В ходе состоявшихся общественных слушаний по этим вопросам, руководитель транспортной лаборатории ИРНИТУ Александр Михайлов отметил, что сложившаяся маршрутная сеть не отвечает нормативным требованиям. По действующим градостроительным нормативам 90% работающих жителей Иркутска должны достигать места работы с затратами времени менее 37 минут.

В настоящее время этот показатель выполняется лишь для 55% работающих иркутян. Основными причинами являются острая нехватка магистральных улиц и как следствие дублирование маршрутов. Например, по улице Ленина следует свыше 30 маршрутов, а в час проезжает до 300 автобусов. Это приводит к хаотичному скоплению транспорта на остановках, а иногда и к авариям на дорогах.

По мнению специалистов ИРНИТУ, решить проблему можно, сформировав сеть основных маршрутов, укомплектованных подвижным составом большой вместимости (до 110 человек), а также реально включив в работу Академический мост.

Для развития троллейбусной сети необходимо создать перемычку между улицами Лермонтова и Байкальская. Ожидается, что новая линия по Академическому мосту удобно свяжет левый и правый берега Ангары. Благодаря этому резко сократятся затраты времени на передвижения из центра Иркутска в микрорайоны Университетский и Первомайской.

Отмечается, что озвученные идеи вызвали интерес у депутатов думы Иркутска и представителей МУП «Иркутскгортранс». Предложения по оптимизации транспортной системы города планируется представить на обсуждение жителей Иркутска в этом году.

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