В Казахстане планируют построить животноводческий комплекс за $30 млн

Астана, , 07:39 — REGNUM В Акмолинской области Казахстана планируют построить животноводческий кластер, включающий свинокомплекс, комбикормовый завод и мясоперерабатывающий комбинат. Об этом заявил аким (глава) Астраханского района Акмолинской области Нурлан Сеилов на брифинге по итогам социально-экономического развития региона в 2018 году, сообщает 22 января агентство «Казинформ».

По его словам, стоимость инвестиционного проекта составляет 11 млрд тенге ($29,1 млн). Глава района добавил, что выпуск валовой продукции сельского хозяйства в Астраханском районе составил 25 млрд тенге ($66 млн). За год физический объем сельскохозяйственной продукции вырос на 9,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане составил 4,41 трлн тенге ($11,7 млрд по курсу на 16 января), что на 3,4% больше, чем в 2017 году.

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