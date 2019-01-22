Фигуранты дела о саботаже экономики в Танзании требуют вынесения приговора

Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:38 — REGNUM Адвокаты двух предпринимателей из Танзании по делу о саботаже экономики, следствие по которому идет уже почти два года, требуют немедленного вынесения приговора, сообщает газета Nipashe.

Об этом в суде Кисуту города Дар-эс-Салам 17 января заявил адвокат Майкл Нгало. Он подчеркнул, что подозреваемые находятся в следственном изоляторе с июля 2017 года, им все еще не был вынесен приговор.

Предпринимателей Хербиндера Сети и Джеймса Ругемалира обвиняют в саботаже экономике, заговоре, участии в преступной сети, подделке документов, получении денег незаконным путем, отмывании средств и нанесении вреда правительству в размере 22,1 миллиона долларов США.

Обвиняемые находятся в следственном изоляторе, так как по их статьям в Танзании не предусмотрено освобождение под залог.