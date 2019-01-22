«Специфика региона»: власти Чечни о списании долгов за газ

Грозный, , 07:17 — REGNUM У Чечни прав не больше, чем у других регионов России, однако в сфере газификации есть своя специфика, заявил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

По его словам, Чечня не пользовалась голубым топливом до самого окончания боевых действий, поэтому местные жители не должны оплачивать задолженность, образовавшуюся именно в этот период.

«Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно — вообще поступал или не поступал», — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Умаров.

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Напомним, ранее суд в Грозном удовлетворил требования о списании дебиторской задолженности населения, которую невозможно погасить ввиду истечения срока давности. По данным чеченской прокуратуры, компания «Газпром межрегионгаз Грозный» в установленном порядке не вела работу по списанию дебиторской задолженности населения.

Вследствие этого задолженность жителей республики, составляющая более 9 млрд рублей, не была списана. Вместе с тем, отметила пресс-служба надзорного ведомства, предъявление населению требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и протестные выступления».

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