В 2018 году доходность пенсионных активов в Казахстане превысила 11%

Астана, , 07:24 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года объем активов пенсионного фонда Казахстана, находящихся в управлении Национального банка республики, составил 9,38 трлн тенге ($24,8 млрд), что на 20,6% больше, чем годом ранее. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

По итогам 2018 года доходность активов пенсионного фонда составила 11,27%. С учетом инфляции вкладчикам фонда обеспечена доходность в 5,97%. За год на рыночных условиях инвестированы по различным направлениям 1,46 трлн тенге ($3,86 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана выплатил пенсионерам 156 млрд тенге ($412 млн).

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