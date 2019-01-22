Бурятии и Забайкалью главное — не наступить на «дальневосточные грабли»

Ольга Демиденко, , 09:55 — REGNUM

Жители Бурятии и Забайкалья, присоединенных к Дальневосточному федеральному округу, вскоре получат право на бесплатные земельные наделы площадью в 1 гектар. Как не наступить на «дальневосточные грабли», польстившись на «дармовую землю»?

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Программа по выделению бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке буквально с первых дней действия обросла большим количеством споров, нареканий и даже скандалов. И дело не в том, что сама идея получения бесплатной земли в своей стране плоха. Вовсе нет. Она вполне нормальна, и такие правила должны действовать на всей территории страны — просто потому, что в своей стране любой человек должен иметь право получить хотя бы гектар земли. Потому, что страна у нас очень большая, а обжитых и освоенных территорий в ней намного меньше, чем пустынных. Однако идея выделения одного гектара земли в ДФО, как это часто водится в нашем отечестве, не была до конца продумана. Отсюда и всевозможные перекосы, а порой и вовсе анекдотичные ситуации. Например, пару лет назад разработанная за немалые госденьги интерактивная система ФИС «На Дальний Восток» направо и налево раздавала земельные участки на японском острове Хоккайдо, а также в сопредельном Китае и даже… в Турции.

Идея выделения бесплатной земли в ДФО не придумана нынешними «развивателями» Дальнего Востока, расквартированными в Москве. Она списана с трудов выдающегося русского деятеля реформатора Петра Столыпина. Однако, именно аграрная реформа Столыпина на «сибирских» или нынешних дальневосточных землях, увы, провалилась. Нужны доказательства? Их очень много, по этому поводу написано много научных исторических трудов. Но самое весомое лежит на поверхности. Вспомните один из главных лозунгов Великой Октябрьской революции: «Земля — крестьянам!» Зачем было бы идти на баррикады, если бы реформа Столыпина состоялась?

Да, с 1904 по 1914 год на Дальний Восток переехало порядка 3,5 млн крестьян, при этом им выделяли далеко не один гектар — для земледелия, вообще для сельского хозяйства это просто смешная площадь. Да, к земле прилагалась очень солидная, не в пример нынешней, материальная помощь — «стартовый капитал», да ещё и специальное жалованье полагалось. Но 16% переселенцев не прижились и вернулись в европейскую часть России. При этом земли крестьянам выдавались в аграрных и плодородных областях — в Уссурийском крае, в Приамурье.

Но нынешние последователи Столыпина пошли дальше: они принялись раздавать по одному гектару на всей территории Дальневосточного федерального округа — и на Колыме, и на Чукотке.

Итог, увы, печален: из 188,4 млн свободных гектаров за всё время действия программы на «руки» выдано порядка 47 тыс.

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В 2018 году ИА REGNUM провело опрос, в котором приняли участие 34 794 жителя всех регионов Российской Федерации. Мы выясняли, насколько заинтересованы жители других регионов РФ в переезде в ДФО при условии получения бесплатного гектара земли. Именно это и было главной целью инициаторов данной программы — Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева — главного «гектарного идеолога». Ещё в 2015 году экс-министр по развитию ДФО Александр Галушка с невероятным апломбом заявил, что всего за год, благодаря программе «ДВ-гектар», в ДФО переедут из других российских регионов 30 млн человек. Дальневосточники тогда подняли Галушку на смех, спустя год стало ясно, что «наполеоновские» планы незадачливого министра полностью провалились. На Дальний Восток, на гектар земли в тайге или на болоте, с голодными тиграми и медведями, никто не ехал. Более того — местные жители, устав от фантастических планов «дальневосточного блока» правительства и обещаний счастливой жизни, тысячами покидали и продолжают покидать родные края.

Из опроса же, проведенного ИА REGNUM в 2018 году, ясно следовало, что жители других регионов РФ прекрасно осведомлены о программе «ДВ-гектар», но ни за что на Дальний Восток не поедут. Просто потому, что не считают такое предложение интересным. Есть, конечно, редкие энтузиасты, но их очень мало. Подавляющее большинство граждан, уже получивших гектары, — дальневосточники. Многие из них просто переоформили под «гектар» собственные дачи, которыми пользуются много лет и так.

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Это было предисловие — для того, чтобы новые наши «дальневосточники», жители Бурятии и Забайкалья, хорошо представляли себе, что невероятно разрекламированная программа по выделению «ДВ-гектара» — далеко не панацея от всех бед и далеко не рецепт «счастливой и безбедной жизни». Хотя, повторим, мы не видим ничего плохого в выделении земли. Мы лишь утверждаем, причём основываясь на практике, что данная программа не решит демографических проблем Дальнего Востока, который продолжает терять население, — она просто не способна их решить.

Ну, а теперь о тех самых «граблях», на которые уже наступили многие наивные дальневосточники, поверившие в невероятное счастье обретения «бесплатной» земли.

Чтобы не наступить на те же «грабли», жителям Бурятии и Забайкалья следует запомнить: «бесплатный гектар» вовсе не означает, что всё, что на нем есть, тоже бесплатно.

Например, вы оформили гектар земли, на котором растёт лес. Упаси вас Бог вырубить его, полагая, что раз гектар бесплатный и теперь ваш, вы можете делать на нём всё, что захотите, включая вырубку леса под, скажем, строительство дома или гостиницы. Именно так поступил житель ЕАО Александр Кудинов. Мужчина, отец семейства, поверил в уговоры чиновников муниципальной администрации, оформил гектар и принялся строить на нем туристический объект — гостиницу, кафе и прочее. Участок зарос лесом, Александр, недолго думая, вырубил его. Он же не юрист, не специалист по правовым вопросам. А потом к нему пришли — с обыском. И Александр стал фигурантом уголовного дела, по которому ему грозило получить 4 года колонии и штраф 1,5 млн рублей. Мужчина нанял адвоката, звонил во все инстанции, даже в представительство полпредства ДФО в Хабаровске. Но нигде с ним даже разговаривать не хотели. В итоге суровая Фемида сжалилась, и Кудинов отделался штрафом в 170 тыс. рублей. Да и то — исключительно, думается, потому, что скандал вылился на страницы СМИ, которые в очередной раз упрекнули полпреда Трутнева и прочих идеологов «гектарной» эпопеи в том, что придуманный ими закон — кривой, косой и хромой на обе ноги, а они в очередной раз просто подставили людей. Если бы история с Александром Кудиновым из ЕАО была единственной, можно было бы говорить о случайности. Но таких историй — очень и очень много.

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Поэтому наш совет нашим новым, пусть и поневоле и против желания, «дальневосточникам» из Сибири: будьте предельно осторожны, принимаясь что-то вырубать, производить или строить на своём ДВ-гектаре. Если вы берёте гектар под бизнес — вы на общих основаниях должны оформить все документы на открытие ИП. Если вы берёте участок, поросший лесом, вам необходимо будет оформить все разрешительные документы на вырубку, а это совсем не дёшево, да ещё не факт, что такое разрешение вы получите вообще. Потому — бдительность и ещё раз бдительность.

С серьёзной критикой программы «ДВ-гектара», равно как всей многолетней эпопеи развития Дальнего Востока в 2018 году на Сахалине, в ходе форума «Сообщество» выступил глава Общественной палаты России Валерий Фадеев. Он просто попросил поднять руки тех людей, сидящих в огромном переполненном зале, кто стал участником «гектарной программы». Поднялось всего несколько рук.

Валерий Фадеев напомнил, что в советское время были другие программы и люди на Дальний Восток ехали — миллионы.

«Люди ехали на Дальний Восток делать карьеру, квартиры получали, зарплаты у людей были высокие! Люди ехали на Дальний Восток, чтобы самореализоваться. А сейчас ничего не получается. Почему?» — задал вопрос общественный деятель.

Наверное, потому, что весь «пар» московских «развивателей» ДФО ушёл в гектар — сырую и непродуманную программу.

Есть ли в России более удачные примеры выделения бесплатных земель? Да, как это ни удивительно, они есть. В Ленинградской области уже разработана и стартует с 1 февраля 2019 года собственная программа «Ленинградский гектар». В рамках программы люди, желающие заниматься фермерским хозяйством и представившие бизнес-план, доказывающий, что они имеют в этом деле навыки, получают до 10 гектаров земли и до 3 млн рублей подъёмных. А в недалеком будущем успешные ленинградские фермеры смогут рассчитывать на бюджетную субсидию в 30 млн рублей. Как говорится — почувствуйте разницу. Сравните с неинтересной и нерабочей программой «ДВ-гектар».

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Как сообщало ИА REGNUM, усиленное «развитие» Дальнего Востока, о котором так много говорят в последние годы, фактически ничего макрорегиону не дало. По данным Счётной палаты РФ, московские чиновники — полпредство, Минвостокразвития, АРЧК ДВ и прочие корпорации и агентства по развитию ДФО, провалили четыре подряд госпрограммы по развитию Дальнего Востока. Отток населения, уставшего от бредовых идей, усиливается с каждым годом, люди уезжают в центральные, южные и западные регионы России в поисках нормальной работы и достойного дохода. Специального закона о Дальнем Востоке, о котором так много говорили, так и не появилось. Прошедшая осенью 2018 года выборная кампания в регионах ДФО наглядно показала, что дальневосточники больше не верят в развитие и обещания федеральных властей. В этом смысле «ДВ-гектар» уж точно ситуацию никак не улучшит.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев анонсировал распространение программы «ДВ-гектар» на Бурятию и Забайкалье. Бесплатную землю жители этих регионов смогут получать уже с 1 июля 2019 года.

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