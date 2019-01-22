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Жители Германии видят в нападках на Nord Stream навязывание газа из США

Экономика

Немцы опасаются, что Германию хотят перевести на американский газ

Берлин, 22 января 2019, 05:08 — REGNUM  Нападки американских властей на «Северный поток — 2» — это попытка навязать Германии газ Соединенных Штатов, считает большинство жителей ФРГ, пишет Neue Presse.

Согласно данным опроса института Forsa, за политическими высказываниями из Вашингтона о российском проекте Nord Stream стоят экономические интересы: американцы хотят навязать Германии и другим странам Европейского союза свой сжиженный газ — взамен российского. Так считают 90% опрошенных.

Относительно угрозы, которую якобы несет для Германии Nord Stream (угроза «зависимости»), большинство немцев — 67% — не считают ее хоть в какой-то степени реальной. 73% немцев назвали проект «Северный поток — 2» правильным решением.

Напомним, американские власти осуждают Nord Stream, апеллируя к тому, что якобы его строительство нанесет удар по Украине. Германские власти неоднократно заявляли, что заинтересованы как в этом газопроводе, так и в российском газе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января германский министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что введение американских санкций в отношении «Северного потока — 2» неприемлем.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия осудила возможность введения санкций против «Северного потока — 2»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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