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В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов на плацкарты

Экономика

Предлагается расширить перечень случаев, при которых пассажир будет иметь право на возврат невозвратного билета

Москва, 22 января 2019, 05:11 — REGNUM  Предложение разрешить продажу невозвратных билетов на поезда дальнего следования в плацкартных и общих вагонах было направлено в российский Минтранс депутатами Госдумы РФ и Общероссийским объединением пассажиров, сообщают «Известия».

Сообщается, что в письме депутат ГД РФ Наталья Кувшинова («Единая Россия») предлагает разрешить перевозчику снижать цену на билеты в плацкарт и общие вагоны благодаря невозвратному тарифу и без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). С другой стороны авторы письма предлагают расширить перечень случаев, при которых пассажир будет иметь право на возврат невозвратного билета.

В настоящее время, с 1 января 2019 года, действует закон, согласно которому перевозчики имеют право продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Правила не распространяются на плацкарт и общие вагоны, так как их стоимость субсидируется из бюджета.

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Железнодорожные перевозки
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