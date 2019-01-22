От спора за участок до банкротства: дело старейшего нижегородского рыбхоза

Кстовский район, Нижегородская область, , 04:42 — REGNUM Нижегородский рыбхоз «Борок», существующий более 20 лет, требуют признать банкротом. Соответствующий иск в Арбитражный суд Нижегородской области поступил от АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Обоснованность претензий суд рассмотрит 11 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление с суммой требований 62 738 475,01 рубля поступило в суд 9 января 2019 года. В качестве арбитражного управляющего предложен Андрей Шамбалев — член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Рыбхоз «Борок» находится у деревни Горный Борок в Кстовском районе, уставный капитал — 14 480 рублей. Общество учреждено более 22 лет назад — 10 сентября 1996 года. Учредителями выступают Александр Анатольевич, Александр Александрович, Сергей и Фаина Крупины (гендиректор), а также Нина Глотова. Основной вид деятельности компании — рыбоводство.

Александр Анатольевич и Фаина Крупины входили в число ликвидированного на сегодня ЗАО «Спецэнергостройкомплект» (создано в 1996 году, ликвидировано в 2006 году). Александр и Сергей Крупины на сегодня также являются владельцами ООО «Аквамарин-НН», созданного в апреле 2000 года, основной вид деятельности — аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.

Ранее судебный пристав Кстовского отдела обращался с иском к рыбхозу, требуя обратить взыскание на земельный участок с кадастровым номером 52:26:0110018:1. По данным публичной кадастровой карты, его назначение — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — под прудово-рыбное хозяйство площадью 2 843 200 кв.м. Надел находится в деревне Горный Борок, его кадастровая стоимость — 82 428 672,28 рубля. 1 августа 2018 года суд вернул исковое заявление, АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» в том исковом заявлении было также указано истцом.