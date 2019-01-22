Мордовия за год нарастила госдолг более чем на 6 млрд рублей

Саранск, , 00:06 — REGNUM Мордовия в течении 2018 года увеличила объем долговых обязательств на 6,227 млрд рублей, или на 12,45%. По информации минфина республики, госдолг региона на 1 января 2019 года составил 56,217 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что в течение месяца долги Мордовии увеличились на 300 млн рублей. Причем структуру задолженности республиканское финансовое ведомство не раскрывает, так же как и сумму расходов на обслуживание госдолга. Однако при сравнении данных за 1 января 2018 года и 1 декабря того же года наблюдается рост суммы коммерческих кредитов и снижение объема бюджетных заимствований.

Так, за 11 месяцев 2018 года республика увеличила сумму средств, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, на 9,105 млрд рублей, или на 94% — практически в два раза. В структуре долговых обязательств доля коммерческих кредитов за указанный период увеличилась с 19,4% до 33,6%.

В то же время объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократился на 1,578 млрд рублей, или на 5,2%. В структуре госдолга доля бюджетных кредитов снизилась с 60,4% в начале года до 51,2% по состоянию на 1 декабря.

Объем государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, снизился на 1,5 млрд рублей, или на 18,1%. В структуре задолженности доля ценных бумаг снизилась с 16,6% до 12,16%.

Сумма госгарантий также сократилась на 100 млн рублей, или на 5,5%. Доля госгарантий сократилась с 3,7% до 3,08% с января по декабрь прошлого года.

Напомним, бюджет Мордовии на 2019 год утвержден со следующими параметрами: доходы в размере 37,540 млрд рублей, расходы — 37,525 млрд рублей, профицит бюджета ожидается в размере 15 млн рублей или около 0,04% от расходной части. Таким образом, объем госдолга на 18,677 млрд рублей превышает сумму доходов республиканского бюджета.

Минфин республики между тем продолжает пытаться привлечь кредиты, но пока безуспешно. Ранее опубликованные запросы предложений на предоставление 22 кредитных линий на общую сумму 4,3 млрд рублей министерство признало несостоявшимися. На участие в конкурентной процедуре не было подано ни одной заявки.

Планируется привлечь 4,3 млрд рублей в рамках проведения аукционов, которые запланированы на 4 февраля. Срок подачи заявок указан до 31 января, говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.

Республика неоднократно пыталась привлечь кредиты в 2018 году, отмечает «Интерфакс». В прошлом году Минфин РФ выпустил приказы о бесспорном взыскании с региона 20,48 млрд рублей из-за нарушения республикой условий реструктуризации бюджетных кредитов. Правительство Мордовии оспорило эти приказы в Арбитражном суде республики, что позволило приостановить их действие. Позднее тот же суд счел вопрос правомерности приказов Минфина РФ неподсудным арбитражным судам. Таким образом, решение федерального ведомства остается в силе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мордовия последние несколько лет возглавляет рейтинг самых закредитованных регионов России — соотношению налоговых и неналоговых доходов бюджета с объемом государственного долга. Так, по итогам 2016 года показатель соотношения доходов и госдолга составлял 176%, к январю 2018 года он превысил 200%.

В феврале 2018 года глава Мордовии Владимир Волков в рамках «Часа субъекта» на заседании в Совете Федерации обратился с предложением об оказании республике федеральной поддержки на «индивидуальных условиях реструктуризации».

Просьбу региона поддержала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, высказав мнение, что «это тот случай, когда на федеральном уроне нужны дополнительные системные меры, индивидуальный, особый подход для повышения финансовой устойчивости» региона.

«Особую тревогу, конечно, вызывает состояние бюджета региона как одного из самых закредитованных в Российской Федерации. Получается так, что даже после получения помощи из федерального бюджета регион не имеет достаточных ресурсов для осуществления всех модельных, признанных государством, расходов», — констатировала Матвиенко.

Однако «справедливости ради» она напомнила, что «средства не на проедание шли, были объективные причины — подготовка к юбилею, тысячелетие, подготовка к чемпионату мира по футболу и приведение в порядок социальной инфраструктуры, это тоже крайне важно было сделать для жителей».

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