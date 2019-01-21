Задержки авиарейсов в 2018 году затронули 17% пассажиров в России

Москва, , 22:55 — REGNUM 2018 год стал рекордным по количеству отмен и задержек авиарейсов во всём мире. Об этом 21 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании AirHelp, занимающейся выплатой компенсаций.

Отмечается, что за минувший год от задержек и отмен авиарейсов пострадали более 10 млн авиапассажиров по всему миру.

В России проблемы во время авиаперелётов (включая нарушения, за которые не предусматривается компенсация) затронули почти 9,3 млн человек, что составляет около 17% от общего числа пассажиров.

Комментируя итоги исследования, CEO AirHelp Хенрик Зиллмер отметил, что 2018 год «войдёт в историю как время, когда индустрия авиаперевозок столкнулась с небывалыми перегрузками».

При этом, по его словам, прошедший год продемонстрировал, что «права авиапассажиров ещё не стали основным приоритетом для авиакомпаний», и в этом направлении предстоит ещё много работы.

В числе основных факторов, поспособствовавших увеличению количества таких ситуаций, специалисты называют значительный рост пассажиропотока, который привёл к дополнительной нагрузке на аэропорты, столкнувшиеся с проблемой ограниченной пропускной способности, а также многочисленные забастовки сотрудников авиакомпаний.