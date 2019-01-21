В Саратове открыли «Аллею позора» регионального «мусорного» оператора

Саратов, , 22:50 — REGNUM Саратовские активисты открыли «Аллею позора», созданную из елочных веток, и посвященную деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перед офисом филиала АО «Управление отходами». Об этом сообщает пресс-служба балаковского отделения «Молодой гвардии».

«Главной целью акций молодогвардейцев является привлечение общественного мнения к бездействию компании. Грязь, антисанитария на улицах многих городов Саратовской области вызывает возмущение граждан. Ежедневно ситуация вызывает массу негатива и недоверия со стороны населения», — говорится в сообщении.

Груды елочных веток дополнены гирляндами с фотографиями свалок, которые обнаружены на территории Саратовской области.

Причем активисты с сентября ведут мониторинг работы регионального оператора и в октябре 2018 года уже проводили пикет. Тогда был подготовлен макет машины для вывоза мусора и плакаты с фотографиями мусорных свалок, в которых активисты обвиняют регионального оператора. Причем тогда «Управление отходами» обещало разобраться с ситуацией, «однако до настоящего времени можно встретить на улицах города мусорные кучи».

Напомним, новая система обращения с ТКО в Саратове начала работу в середине августа 2018 года. Введение новой системы сопровождалось массовыми жалобами населения, которые не прекращаются до настоящего времени. В ноябре прокуратура области установила, что по 250 адресам услуга по вывозу мусора не предоставлялась или предоставлялась некачественно. При этом в отношении около 400 собственников жилья выставили счета на оплату неоказанной услуги, в ряде квитанций содержались недостоверные сведения о числе собственников помещений, общей площади. Ряд платежек направили в адрес умерших собственников. Тогда в адрес главы саратовского филиала АО «Управление отходами» Михаила Андреева было направлено представление, по итогам рассмотрения которого гражданам пересчитали объем платы.

В ноябре активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что тариф на оплату услуг регионального оператора ТКО вырос наиболее значительно в Саратовской области — в 14,6 раза. В 2017 году стоимость услуги захоронения отходов в регионе на один кубометр составляла 40 рублей, в ноябре 2018 года она составляет уже 586 рублей. Однако с января услуга вывоза ТКО для жителей региона подешевела в среднем на 4%, оператор объяснил это ростом экономической эффективности в системе переработки.

Сегодня, 21 января, в филиале АО «Управление отходами» ИА REGNUM сообщили, что расчисткой контейнерных площадок от снега занимаются компании, вывозящие мусор, из-за бездействия управляющих компаний. По последним данным, отсутствует регламентированный проезд для мусоровывозящей техники на пяти площадках в Октябрьском районе и трех — в Кировском. Они блокированы сугробами или автомобилями, владельцы которых используют расчищенные площадки рядом с контейнерами как удобные парковочные места. В Заводском районе длительное время не вывозится мусор с 20 площадок. С недопустимым нарушением графика вывозится мусор с более чем 100 площадок из 690, находящихся на обслуживании у МУП «Дорожник Заводского района».

«Регоператор рассматривает вопрос о смене МУПа в качестве вывозящей компании. Напомним, в Волжском районе нам пришлось расторгнуть аналогичный договор», — уточнил директор регионального оператора Михаил Андреев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первое уголовное дело, связанное с работой новой системы обращения с отходами в Приволжском федеральном округе возбуждено именно в Саратове в отношении должностных лиц компании — регионального оператора. В ходе прокурорской проверки в рамках перехода на новую систему обращения с ТКО выяснилось, что отходы вывозятся несвоевременно.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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