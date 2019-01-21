Климкин: «Газпром» не хочет менять условия работы на Украине

Брюссель, , 22:17 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская государственная корпорация «Газпром» не желает менять старые условия ведения своего бизнеса на Украине. Об этом Климкин заявил журналистам сегодня, 21 января, после трехсторонней встречи по газовому вопросу.

По словам Климкина, на трехсторонней встрече делегации Украины и Евросоюза выступали с «очень четкой» позицией, которая заключается в том, что времена изменились и «Газпром» должен пересмотреть условия ведения своего бизнеса на Украине — условия старых контрактов по мнению Киева более не актуальны.

Однако российская сторона, по словам Климкина, настаивает на сохранении текущих условий и предлагает просто продлить существующие контракты.

Напомним, что украинские власти с помощью своих евросоюзных покровителей пытаются заставить Россию сохранить транзит газа через Украину. Киев не хочет терять постоянный стабильный источник доходов в виде платы за транзит российского газа, а также удобный рычаг давления на Москву.

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