Мэр Саранска час ждал на остановке: где городские автобусы и троллейбусы?

Саранск, , 22:03 — REGNUM Мэр Саранска Петр Тултаев на прошлой неделе в вечернее время пытался уехать с остановки «Центральный рынок». Ему пришлось простоять на остановке около часа.

На оперативном совещании в понедельник он раскритиковал действия подчиненных по организации маршрутной сети.

«Я час простоял на остановке. И очень многое мне стало понятно. В вечерний час пик где муниципальные автобусы и троллейбусы?» — призвал Тултаев коллег к ответу.

Градоначальник поручил пересмотреть схему работы муниципального транспорта, а также рекомендовал не обижаться на критику, которая обрушивается со стороны жителей города, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

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«Пересмотрите маршрутную сеть! Выполняйте свою работу так, как положено! Нужна объективность! От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет! Потом обижаетесь, что люди вас ругают!», — негодовал Тултаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тултаев уже «пересаживал» подчиненных на общественный транспорт, чтобы ощутить качество его работы.

Так, в ноябре 2016 года мэр Саранска поручил главам районных администраций и руководителю Транспортного управления в течение недели пользоваться только общественным транспортом.

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По мнению градоначальника, для того чтобы отладить работу общественного транспорта, чиновники должны лично почувствовать, как складывается ситуация на дорогах. Тултаев отметил, что есть проблемы на нескольких маршрутах, связывающих ряд городских районов, в частности на маршруте № 17.

«Решить проблему полностью можно только в том случае, если о ней знаешь не понаслышке. Думаю, что недельного срока поездок в общественном транспорте на самых востребованных маршрутах будет достаточно для окончательного решения вопроса», — объяснил свое распоряжение мэр.

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Напомним, на прошлой неделе аналогичный эксперимент осуществил глава Саратова Михаил Исаев. Своего автобуса он дождался и доехал довольно быстро, но вот санитарное и техническое состояние практически нового импортного микроавтобуса Исаева неприятно поразило, градоначальник назвал его «отвратительным». При этом в начале января мэр Саратова добирался на работу общественным транспортом и опоздал на запланированный брифинг, поскольку автобус простоял около часа в пробке у администрации Заводского района.