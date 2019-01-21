Глава «Газпрома»: Риски транзита газа через Украину выросли

Москва, , 21:36 — REGNUM Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 году риски надёжности транзита российского газа через Украину значительно выше, чем в 2018 году. Об этом Миллер заявил журналистам сегодня, 21 января.

По словам Миллера, для «Газпрома» совершенно очевидно, что риски надёжности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом году.

Миллер подчеркнул, что получаемый Украиной по реверсу объем российского газа резко сокращается. Одновременно с этим сокращаются запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Нафтогазе» уже подсчитали, что в случае прекращения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему, Киев потеряет $3 млрд в год.