Порты Арктики: рост за счет нефти

Мурманск, , 21:00 — REGNUM В морских терминалах Арктического бассейна за 2018 год было перевалено 92,7 млн тонн грузов, что на 26,4% больше, чем за 2017 год. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов.

Такие показатели обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности, транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории. По итогам прошедшего года объем перевалки наливных грузов (нефть и пр. — примечание ИА REGNUM ) увеличился на 41,0%, до 62,3 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов вырос на 4,3%, до 30,4 млн тонн.

Несмотря на преобладание наливных грузов, в портах Арктики также наблюдается рост контейнерооборота. По данным агентства Infranews, оборот контейнеров в российских портах Арктического бассейна в 2018 году вырос на 6,7% и составил 160,6 тыс. TEUs. Наибольшая доля контейнерных грузов в регионе приходится на порт Дудинка (терминал ОАО «ГМК «Норильский никель»), Мурманский порт, а также Архангельск. В остальных портах Арктики объемы перевалки контейнеров незначительны.

Несмотря на рост показателей по объемам перевалки грузов в портах Арктического бассейна, более принципиальным вопросом остается объем транзита по Северному морскому пути, который, согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2025 году должен вырасти до 80 млн тонн. По предварительным данным телеграм-канала «Капитан Арктика», за 2018 год объем транзита по Севморпути составил чуть более 20 млн тонн. Эксперты отрасли уже неоднократно отмечали, что выполнение указа может быть сорвано.

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Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский Шар и Карские Ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

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