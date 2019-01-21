Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» договорились о слиянии

Москва, , 20:14 — REGNUM Владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» и «Красное и белое» решили объединить свои компании в единый розничный бизнес. Соответствующее совместное заявление выпустили сегодня, 21 января, пресс-службы компаний.

Напомним, что владельцы «Дикси» и «Бристоля» — это Игорь Кесаев и Сергей Кациев, владелец «Красного и белого» — Сергей Студенников.

Если слияние будет проведено, то новый ритейлер станет третьим по обороту розничным ритейлером в России. После слияния, Кесаев и Кациев получат 51% акций новой компании, а Студенников — 49%.

Стоит отметить, что под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работают более 13 тыс. магазинов.