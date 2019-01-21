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Маттео Сальвини: не Италия, а МВФ – угроза для мировой экономики

Экономика

Ранее МВФ включил Италию в список основных глобальных рисков и снизил прогноз роста ВВП страны

Рим, 21 января 2019, 20:01 — REGNUM  Скорее не Италия, а сам МВФ является угрозой для мировой экономики, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 21 января, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Ранее МВФ включил Италию в список основных глобальных рисков и снизил прогноз роста ВВП страны с 1% до 0,6%. Эксперты фонда отметили «дорогостоящее переплетение суверенных и финансовых рисков в Италии».

Сальвини в ответ заявил, что история экономических рецептов МВФ «увенчана ошибочными прогнозами», а редкие достижения соседствуют «с многочисленными катастрофами».

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Экономика Италии
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