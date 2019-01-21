Дальневосточный гектар в Бурятии и Забайкалье начнут получать с 1 июля

Москва, , 19:23 — REGNUM Правительство России ведёт работу по интеграции Забайкалья и Бурятии в систему поддержки для Дальнего Востока, заявил 21 января на правительственном совещании вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, в ближайшие три года в эти два региона будет направлено 19,8 млрд рублей.

«Что касается закона об одном гектаре, там цикл немного дольше, потому что нам надо уточнить кадастр, завести карты в систему электронного сервиса для граждан, которым предоставляется гектар. Кроме того, субъекты РФ должны определиться с территориями, где они не планируют предоставлять один гектар. Там довольно много особо охраняемых природных территорий, Байкальская зона, где точно ничто предоставляться не будет», — сказал Трутнев.

Механизм предоставления гектара земли будет вводиться поэтапно. С 1 июля смогут получить землю жители данных регионов.

Закон о дальневосточном гектаре действует с 1 июля 2016 года. Согласно нему, гражданам предоставляются земельные участке на территории Дальнего Востока.

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