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ЦБ и Генпрокуратура проверят зарубежные счета чиновников

Экономика

Новые полномочия

ЦБ и Генпрокуратура проверят зарубежные счета чиновников
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 22 января 2019, 00:05 — REGNUM  Сегодня, 22 января, Госдума во втором чтении обсудит полномочия Центробанка и Генеральной прокуратуры в сфере борьбу с коррупцией среди чиновников, сообщает ИА REGNUM.

Генеральная прокуратура и ЦБ будут взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок в рамках антикоррупционного законодательства.

Предполагается, что Банк России вначале получит запрос от Генпрокуратуры. Затем ЦБ обратится к иностранному регулятору с запросом. После получения информации он проинформирует Генпрокуратуру о результатах, та будет действовать в соответствии с полученными данными.

С 2013 года депутатам, членам Совфеда, российским чиновникам и высшим должностным лицам нельзя иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний. Зарубежную недвижимость им иметь можно, но действует требование об обязательности ее декларирования и раскрытия финансовых источников приобретения.

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Коррупция и борьба с ней
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