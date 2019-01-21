Газовые переговоры Москвы и Киева могут быть самыми тяжелыми — эксперт

Киев, , 19:15 — REGNUM В январе 2020 года Россия может резко сократить поставки природного газа через газотранспортную систему Украины. Об этом 21 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

«Россия использует ту ситуацию, которая сложится на 01.01.2020 года, как ранее использовала в 2005 году и 2009 году. Российская делегация будет диктовать условия, учитывая осенне-зимний период, чтобы выторговать для себя лучшие условия. Будет напряженная ситуация», — сказал Продан.

По его словам, в 2019—2020 гг. Украину и ЕС ожидают самые трудные газовые переговоры с Кремлем.

«Я был участником переговоров в 2009 году и в 2014 году… Они не готовы к этим переговорам. Этот демарш будет долгим. Переговоры будут идти весь 2019 год… Есть интерес Еврокомиссии и Евросоюза, чтобы был транзит газа через Украину. Но тут вопрос: какие будут объемы этого транзита и будет ли это экономически выгодным с 2020 года… Эти переговоры будут самыми тяжелыми за весь период», — прогнозирует Продан.

Экс-министр также считает правильным привлечение Евросоюза к газовым переговорам с Москвой.

«Украинская сторона будет требовать, чтобы новый транзитный контракт соответствовал европейским нормам. Но тут у нас есть проблема, которую мы не решили — мы за четыре года, к сожалению, не реформировали «Нафтогаз». Не сделали амбалдинг, чтобы появился отдельный оператор, который заключает контракт на транзит по чисто европейским правилам… Оператор газотранспортной системы Украины должен подписывать контракт с российской стороной на европейских условиях, на европейских правилах», — подытожил Продан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что в 2020 году российская государственная корпорация «Газпром» может отказаться от транзита газа через украинскую территорию. Он напомнил, что в прошлом транзит уже останавливался, например, в 2006 и 2009 годах.

«Есть ли вероятность того, что Газпром откажется и попробует войти в период 2020 года без контракта, то такое уже было», — сказал Коболев.

При этом глава «Нафтогаза» не исключает, что его компании удастся заключить с «Газпромом» новое соглашение на транзит газа до 2020 года.

Напомним, 21 январяв Брюсселе должен был начаться второй раунд переговоров между ЕС, Россией и Украиной относительно будущего транзита газа через Украину. От Украины во встрече примут участие министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев. ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевкович. Россию — министр энергетики Александр Новак и заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев.