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Итоги аукциона: кто возьмётся за бездомных собак в Екатеринбурге

Экономика

На конкурс заявилась лишь одна организация — муниципальное предприятие «Специализированная автобаза». Именно она ловила и содержала бездомных животных все предыдущие годы

Екатеринбург, 21 января 2019, 19:13 — REGNUM  В Екатеринбурге стало известно, кто в 2019 году будет заниматься отловом и содержанием бездомных животных. Единственную заявку подало муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» говорится в протоколе вскрытия конвертов с заявками, опубликованном на портале госзакупок.

Вскрытие конвертов состоялось 18 января. Перед этим, утром того же дня, свою заявку подало предприятие «Спецавтобаза». Отловом и содержанием бездомных собак и кошек оно готово заняться за 30 890 500 рублей. Других заявок на объявленный 28 декабря открытый конкурс не поступило.

Теперь эту заявку рассмотрит городская единая межотраслевая комиссия по осуществлению закупок. Но уже понятно, что именно «Спецавтобаза» в 2019 году будет отлавливать и содержать безнадзорных животных. Она это делала и в предыдущие годы.

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Проблема бездомных животных и попытки ее решения
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