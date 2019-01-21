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В 2018 году на развитие костромских сел было потрачено 312 млн рублей

Экономика

В поселках и деревнях региона отремонтировали водопроводы, дороги и открыли спортивные площадки

Кострома, 21 января 2019, 19:10 — REGNUM  В 2018 году на развитие сел Костромской области было потрачено около 312 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги были потрачены на водоснабжение и развитие дорожной и спортивной инфраструктуры.

Так в прошлом году были отремонтированы водопроводы общей протяженностью в 17,4 километров в Вохме, деревне Степаново Галичского район и в Чапаевском сельском поселении Красносельского района.

Более 14 километров дорог были введены в эксплуатацию в Красносельском, Октябрьском, Островском, Сусанинском, Шарьинском, Парфеньевском, Нерехтском, Межевском районах. Отремонтированы подъезды к населенным пунктам, школам ФАПам и производственным объектам.

В поселке Сухоногово Костромского района открыли хоккейный корт, в селе Кужбал Нейского района — спортивно-игровая площадка для занятий физкультурой и спортом. Площадки были открыты благодаря грантам на реализацию местных инициатив граждан.

Жилищные условия улучшили 38 семей из 14 муниципальных образований. На данные цели было потрачено 24,6 миллионов рублей, направленных из федерального и областного бюджетов в качестве субсидии.

ИА REGNUM напоминает, что расходы на развитие сел и деревень Костромской области в 2018—2020 годах увеличены на 480 миллионов рублей и составят более 1,9 миллиардов рублей.

Деньги планируется потратить на развитие водоснабжения, дорожной отрасли, газификации, медицинской помощи в сельской местности.

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Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
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