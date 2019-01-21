В Калининградской области рассказали, как потратили 2,5 млрд на дороги

Калининград, , 18:45 — REGNUM Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова представила результаты реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 21 января, за два года на средства программы отремонтировано порядка 250 км дорог: 26 улиц Калининграда, 187 км областных дорог, 73 пешеходных переходов, установлено 120 светофоров, ликвидировано 19 аварийных участков, где чаще всего происходили ДТП. Общий объем финансирования составил 2,5 млрд рублей.

«В текущем году мы продолжим ремонт самой протяженной областной дороги «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман», а также дорог на Полесск, Мамоново и другие. Кроме того, запланирован ремонт проезжей части трех улиц Калининграда, пяти улиц в Гурьевске и четырех в Мамоново. Общая протяженность дорожного ремонта в текущем году составит более 85 км, объем финансирования — 2,4 миллиардов рублей», — цитирует Дятлову пресс-служба правительства Калининградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининграде регулярно возникает недовольство жителей из-за качества ремонта некоторых участков дорог. Так, осенью 2018 года, возмущение жителей вызвали недавно отремонтированные дороги в Калининградской области, которые после дождей превратились в буквальном смысле в реки. Под водой тогда оказались недавно отремонтированная улица Гагарина, Ленинский проспект, который усиленно ремонтировали к Чемпионату мира по футболу, проспект Калинина, который отремонтировали лишь в 2017 году, некоторые другие участки улиц. Чиновники тогда объявляли, что подрядчики будут исправлять брак за свой счёт.

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