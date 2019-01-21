Минфин Киргизии: В 2018 году средняя зарплата достигла 15 тысяч рублей

Бишкек, , 18:31 — REGNUM По итогам 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата в Киргизии сложилась на уровне 15 747 сомов (15 тысяч рублей), а ее рост в минувшем году составил 4,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Также в ведомстве отметили, что согласно данным национального статистического комитета, численность официально зарегистрированных в республике безработных на конец декабря 2018 года составила 70,9 тысячи человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 23,1%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным по итогам 2017 года в Киргизии насчитывалось почти 57,6 тысячи официальных безработных граждан.

Среднемесячная номинальная заработная плата за 2017 год выросла на 9,6% и составила 14 868 сомов (14,1 тысячи рублей по текущему курсу).