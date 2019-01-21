Понедельник, 21 Января 2019 года
18:31:38 МСК

Минфин Киргизии: В 2018 году средняя зарплата достигла 15 тысяч рублей

Экономика

Безработица в республике выросла почти на четверть

Бишкек, 21 января 2019, 18:31 — REGNUM  По итогам 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата в Киргизии сложилась на уровне 15 747 сомов (15 тысяч рублей), а ее рост в минувшем году составил 4,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Также в ведомстве отметили, что согласно данным национального статистического комитета, численность официально зарегистрированных в республике безработных на конец декабря 2018 года составила 70,9 тысячи человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 23,1%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным по итогам 2017 года в Киргизии насчитывалось почти 57,6 тысячи официальных безработных граждан.

Среднемесячная номинальная заработная плата за 2017 год выросла на 9,6% и составила 14 868 сомов (14,1 тысячи рублей по текущему курсу).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить