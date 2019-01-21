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В 2018 году ЕБРР инвестировал около 400 миллионов евро в Узбекистан

Экономика

С 2007 года ЕБРР полностью замораживал отношения с Узбекистаном на 10 лет из нарушения прав и свобод граждан

Ташкент, 21 января 2019, 18:09 — REGNUM  В 2018 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в течение года подписал 12 проектов на сумму почти 400 миллионов евро, что стало рекордным для бизнеса банка в Узбекистане, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ЕБРР.

В частности, ЕБРР предоставил средства для реализации актуальных решений в сфере муниципальной и энергетической инфраструктур республики — для шести инфраструктурных проектов общей стоимостью 333 миллиона евро в сферах водоснабжения и централизованного теплоснабжения в Ташкенте, в Хорезмской и Наманганской областях, а также передаче электроэнергии в Навоийскую область.

Банк также подписал первый проект в Узбекистане в рамках комплексного Механизма культурного наследия ЕБРР, направленный на стимулирование экономического роста в рамках развития инфраструктуры услуг с целью содействия туризму и увеличения числа посещений объектов культурного наследия.

«Банк кроме того принял участие в обсуждении реформ в сфере энергетического сектора, в консультировании по вопросам законодательства о государственно-частном партнерстве, в консультациях по прозрачности и коммерциализации государственных предприятий, а также в создании «Совета иностранных инвесторов», чтобы оказать поддержку реформам в Узбекистане», говорится в сообщении.

ЕБРР с 2007 года полностью прекратил сотрудничество с Узбекистаном, банк до этого неоднократно критиковал руководство страны за непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова, давление государства на частный сектор.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, банком с 1993 до 2007 года года в различных отраслях экономики Узбекистана реализовано 54 проекта с привлечением финансирования на сумму свыше 500 миллионов долларов.

Этот международный финансовый институт возобновил сотрудничество с республикой только с приходом к руководству страной нового президента Шавката Мирзиёева.

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Внешняя политика Узбекистана
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