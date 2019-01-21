Рижский перевозчик требует миллионы евро от польской и чешской компаний

Рига, , 18:08 — REGNUM Муниципальное предприятия Rīgas satiksme закупило трамваи, троллейбусы и автобусы у компаний Škoda Electric, Škoda Transportation и Solaris Bus & Coach. Однако закупленный товар не был поставлен в ранее оговоренный срок, в связи с чем руководство предприятия потребовало с компаний выплатить неустойку в размере 6,5 млн евро. Об этом сообщает delfi.lv.

По заключенному договору столица латвийской республики до сих пор не получила 13 трамваев из 20 закупленных (сумма неустойки — 2,183 млн евро), 45 троллейбусов из 100 закупленных (3,412 млн евро). Закупленные 140 автобусов были доставлены, но с опозданием, в связи с чем сумма неустойки — около 940 тысяч евро. По требованию муниципального руководства, компании должны оплатить неустойку в оговоренные в договорах сроки, которые не превышают 30 дней.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , муниципальное предприятие Rīgas satiksme — одно из крупнейших транспортных предприятий в Латвии — обеспечивает львиную часть пассажирских перевозок. В начале декабря 2018 года бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции и начало уголовный процесс о взяточничестве в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий. Из-за скандала в Латвии в настоящий момент с поста мэра пытаются свергнуть Нила Ушакова, лидера партии «Согласие».

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