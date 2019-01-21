Выпускница российской ВШЭ назначена замдиректора комбината в Узбекистане

Ташкент, , 17:49 — REGNUM Уроженка Узбекистана Ольга Панкратова указом президента республики назначена на должность заместителя директора стратегического предприятия в Узбекистане — Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), сообщает Узньюс.

НГМК занимается освоением месторождений и добычей золота, урана, редкоземельных металлов, фосфоритного сырья, а осуществляет выпуск продукции широкого спектра для строительной и станкостроительной индустрии, а также товаров народного потребления.

Ольга Панкратова выпускница Высшей школы экономики (ВШЭ) при правительстве РФ, она долгое время работала в горнодобывающем секторе экономики России и ЕС.

Панкратова также консультировала государственные органы Узбекистана по вопросам привлечения иностранных инвесторов, создала концепцию Invest in Uzbekistan.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ, основным посылом которого является установление связей с соотечественниками за рубежом, которые имеют высокую квалификацию или обучаются в престижных вузах, с целью их дальнейшего трудоустройства в республике.

Поиск кадров за рубежом имеет под собой вескую причину — местные кадры массово саботируют реформы президента Шавката Мирзиёева, не хотят работать по новому. В результате такого саботажа, у населения появился скепсис в отношения того, может ли новый лидер контролировать ситуацию и справляться со своими подчиненными.