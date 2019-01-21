Юристы «ТоАЗа» потребовали отвода экспертов по иску администрации Кубани

Краснодар, , 17:38 — REGNUM Судебные разбирательства по иску администрации Краснодарского края к компании «Тольяттиазот», которая многие годы строит перевалочный комплекс для своей продукции в Тамани, возобновились, пишет РИА «Новый День».

СМИ напоминает, что в сентябре 2017 года кассационная инстанция — Арбитражный суд Северо-Кавказского округа — отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение. С тех пор стороны готовили новые материалы, суд назначил очередную экспертизу. По данным «Нового дня», с возобновлением разбирательств возник очередной камень преткновения: как стало известно из документов суда, в рамках очередного заседания адвокаты «ТоАЗа» потребовали отвода экспертов, которых суд назначил для проведения комплексной экспертизы (причем, заменив ранее назначенную), в частности эксперта Александра Белого.

«Дело в том, что выбор суда остановился на ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация — краевое БТИ». То есть, проводить экспертизу по делу, одной из сторон которого является администрация края, будет организация, учредителем которой является она же, — отмечает издание. — Неудивительно, что подобное решение суда вызвало возмущение юристов, представляющих вторую сторону процесса».

Согласно закону о судебно-экспертной деятельности (Закон №73-ФЗ от 31 марта 2001 г.) эксперт не может находиться в какой-либо зависимости от сторон или других лиц, заинтересованных в исходе дела.

«Вряд ли о подобной независимости можно говорить в случае Александра Белого и его коллег по краевому БТИ, — полагает РИА «Новый День». — Всё же администрация платит зарплаты работникам этой организации, а значит — вряд ли кто-то из них будет делать выводы, противоречащие позиции учредителя. Заметит ли суд подобную коллизию, или примет результаты экспертизы, станет известно совсем скоро».