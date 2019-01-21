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В Ярославле кончились деньги на «повышение престижа человека труда»

Экономика

Городские власти отменяют денежные премии победителям популярного конкурса

В Ярославле кончились деньги на «повышение престижа человека труда»
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Награждение победителей конкурса «Человек труда»

Ярославль, 21 января 2019, 17:36 — REGNUM  Мэрия Ярославля хочет отменить денежные выплаты победителям конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». Соответствующий проект решения внесен в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Популярный конкурс, в котором участвуют почти все крупные предприятия, проводится с 2003 года. Конкурс направлен «на повышение престижа и роли добросовестного труда». На первом этапе выявляются лучшие работники на предприятиях города. На втором — 180 лучших в районах города. Им сейчас выплачивается премия в 2 тысячи рублей. Победителями конкурса становятся 18 человек, которые получают по 4 тысячи рублей.

В пояснительной записке к решению говорится, что в бюджете 2019 года эти средства не заложены. А поэтому предлагается денежную часть награды отменить. После принятия решения городской бюджет сможет сэкономить 432 тысячи рублей ежегодно.

Проект решения говорит о глубине бюджетного кризиса в Ярославле. Бюджет города составляет 18,1 млрд рублей. При этом долг города составляет около 7 млрд рублей. Здесь же речь идет об экономии в сотни тысяч.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году власти Ярославля также отменили или сократили ряд дополнительных городских льгот и выплат, в том числе многодетным, школьникам и пожилым.

Читайте ранее в этом сюжете: Для депутатов муниципалитета Ярославля нужно ввести критерии нуждаемости

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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