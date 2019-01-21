В Италии водители автобусов провели забастовку против новых норм ЕС

Милан, Италия, , 17:34 — REGNUM Водители общественного транспорта в ряде городов Италии в первой половине дня в понедельник, 21 января, провели четырехчасовую общенациональную забастовку, передает Tg Com 24.

Водителей автобусов не устраивают предложенные властями Евросоюза новые нормы в отношении времени вождения и времени отдыха для тех, кто управляет транспортными средствами, выполняющими пассажирские перевозки на дальние расстояния.

Наибольшие затруднения для пассажиров забастовка водителей вызвала в Милане. Кроме того, приостанавливали свою работу водители общественного транспорта в Неаполе, Палермо, Флоренции, Болонье и ряде других городов.

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