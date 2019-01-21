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Экспорт мобильных телефонов из Южной Кореи сильно упал

Экономика

Экспорт уменьшился на 23,2%

Сеул, 21 января 2019, 18:21 — REGNUM  Экспорт мобильных телефонов в Южной Корее упал до самого низкого показателя, сообщает YTN.

Согласно данным, предоставленным министерства образования, науки и техники Республики Корея и Institute for Information and Communications Technology Promotion, экспорт мобильных телефонов в 2018 году составил $14,6 млрд, что на 23,2% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за последние 16 лет.

Кроме этого, экспорт Китая сократился на 37% до $4,3 млрд, а в Соединенные Штаты Америки на 10%, до $5,05 млрд.

Спад экспорта связан с замедлением роста мирового рынка смартфонов и приобретением необходимых деталей за рубежом.

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Международная торговля
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