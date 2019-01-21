Лидер калужской электроники берёт курс на совершенствование технологий

Калуга, , 17:23 — REGNUM Деятельность калужского завода компании Samsung Electronics будет направлена на дальнейшее улучшение качества выпускаемой продукции, повышение производительности труда и совершенствования инженерных технологий, заявил 21 января в Калуге губернатору Анатолию Артамонову новый генеральный директор ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» Ли Юнчжик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, губернатор Анатолий Артамонов выразил новому руководителю предприятия поддержку в реализации намеченных планов и заверил, что отношения калужского региона с корпорацией Samsung будут расширяться.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, 4 сентября 2008 года в Калужской области состоялась церемония открытия завода ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга. На сегодняшний день общая площадь комплекса завода составляет 460 тыс. кв.м. На заводе производится 100% всех продаваемых в России телевизоров, а также мониторы и стиральные машины под брендом Samsung. Цех главной сборки включает в себя восемь линий по сборке телевизоров и мониторов Full HD, UHD 4К, а также телевизоров с дисплеем на квантовых точках QLED TV. Всего на заводе выпускается более 100 моделей телевизионной техники, в том числе телевизоры и мониторы Curved с изогнутым экраном; модельный ряд телевизоров обновляется ежегодно.

Калужский завод компании Samsung Electronics является важным пунктом в маршруте проекта «Новый Шелковый путь», созданного для транзита грузов из Северо-Восточного Китая и Южной Кореи через порт Далянь по Китайско-Восточной железной дороге и Транссибирской магистрали в индустриальный парк «Ворсино» Калужской области.