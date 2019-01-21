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МВФ понизил прогноз роста ВВП России в 2019-2020 годах

Экономика

Рост экономики России в 2019 году, по оценке МВФ, составит 1,6%

Москва, 21 января 2019, 17:22 — REGNUM  Роста российской экономики в 2019 может составить 1,6%, в 2020 году — 1,7%. Такой прогноз приводится в опубликованном 21 января докладе Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook.

Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП России в 2019 и 2020 годах на 1,8%. Таким образом, фонд понизил свою оценку на 0,2 и 0,1 процентных пункта соответственно.

В 2018 году рост российской экономике, по оценке МВФ, составил 1,7%.

В целом эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста экономики стран СНГ в текущем года, что связывается с ухудшением прогноза по ценам на нефть на среднесрочную перспективу. Ожидается рост ВВП стран содружества в 2019 году составит около 2,2%.

Напомним, согласно декабрьскому прогнозу Банка России рост ВВП страны в 2019 году составит 1,2 — 1,7%.

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Макроэкономика России
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