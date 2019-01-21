Чехия хочет возить грузы через Кавказ

Баку, , 17:21 — REGNUM Чешские компании заинтересованы участвовать в грузоперевозках по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Об этом заявила министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова в интервью азербайджанскому изданию Trend. Однако, что это будут за грузы, пока непонятно.

По словам министра, чешская компания Moravia Steel a.s. в настоящее время продолжает модернизацию железнодорожной дороги БТК. Кроме того, Новакова отметила, что проекты, направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры, реконструкцию автодорожной и железнодорожной сети, являются перспективными для Азербайджана и Чехии. Как ранее заявлял министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, на долю Азербайджана приходится 85% товарооборота Чехии со странами Южного Кавказа.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Курс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Церемония открытия железной дороги состоялась 30 октября 2017 года в Баку. Предполагается, что БТК в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского союза. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. Напомним, что Чехия участвовала в финансировании проекта БТК.

В начале 2018 года аналитики Global risk insights сообщили, что запуск железной дороги Баку — Тбилиси — Карс сделал Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в приоритетный для Китая вариант транспортировки грузов в ЕС.

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